Nichelino: prova a prendere gratis alcuni capi d'abbigliamento ma il tentativo di farla franca non gli riesce

Alla vigilia di Natale ha pensato di provare a fare alcuni regali gratis, per sé o magari per qualche parente, tentando di rubare alcuni capi di abbigliamento firmati da un negozio di articoli sportivi in un noto centro commerciale di Nichelino.

40enne con precedenti

Il tentativo del 40enne, già noto alle forze dell'ordine per via di alcuni precedenti con la giustizia, però non ha avuto successo. Alla vigilia di Natale, l'uomo ha cercato di togliere le etichette antitaccheggio da alcuni vestiti di marca (il cui valore era di poco superiore ai 200 euro), per poi uscire senza pagare.

Bloccato dai vigilantes

Il suo comportamento, è stato subito notato dai vigilantes, che lo hanno bloccato subito, quando ha imboccato l’uscita senza acquisti. Poco dopo sono giunti sul posto anche i carabinieri e per lui sono scattate le manette.