Rivoli, assegnata la Civica Benemerenza al Gruppo Italia 115 di Amnesty International

“Per l'impegno profuso sul territorio alla promozione dei diritti umani e alla tutela degli imprescindibili valori universali di libertà, giustizia ed eguaglianza” la Città di Rivoli ha assegnato la Civica Benemerenza al Gruppo Italia 115 di Amnesty International.

La cerimonia di consegna del riconoscimento venerdì 12 dicembre nell'ambito della Festa di Natale promossa dal Comune al centro congressi, dove il sindaco Alessandro Errigo e il presidente del Consiglio comunale Paolo De Francia hanno assegnato le benemerenze ai cittadini e alle realtà che si sono distinte per l'impegno verso la comunità.

Tra queste, anche il gruppo “Italia 115” di Amnesty International, che ha sede a Collegno ed è attivo nella zona di Collegno, Grugliasco, Rivoli e Beinasco: “Ringraziamo per l'onorificenza concessa il sindaco, il presidente del Consiglio comunale, il Consiglio e la Giunta. Il riconoscimento che riceviamo è merito del lavoro svolto sul territorio dalle attiviste e dagli attivisti che in questi anni hanno fatto parte del Gruppo Italia 115 – hanno spiegato gli attivisti -: un grazie va anche a tutti coloro che hanno collaborato con noi e che ci hanno sostenuto. Come Amnesty International lavoriamo per la libertà, la giustizia e la dignità di tutte e di tutti, difendendo i diritti umani ovunque vengano messi in pericolo. Come Gruppo Italia 115 - hanno aggiunto - dal 1986 organizziamo sul territorio interventi nelle scuole, eventi di sensibilizzazione e mobilitazione dell’opinione pubblica, raccolta firme per promuovere e difendere i diritti umani. Il riconoscimento ricevuto – hanno concluso - è uno sprone a continuare il lavoro di promozione e difesa dei diritti umani, in un mondo dove sono sempre più minacciati”.



