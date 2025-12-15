Santena fa rete per il sociale: commercianti, RSA e Comune uniti per i progetti di animazione 2026

Una comunità che si stringe attorno ai suoi anziani e trasforma la solidarietà in azioni concrete. È questo lo spirito delle iniziative promosse dalla RSA Anni Azzurri e dalla Residenza Avv. G. Forchino, in sinergia con il Comune di Santena, che hanno attivato sul territorio due progetti di raccolta fondi – il salvadanaio solidale e il banco di beneficenza – finalizzati a sostenere i progetti di animazione e socializzazione per l’anno 2026 dedicati agli ospiti delle strutture.
L’Amministrazione comunale desidera ringraziare sentitamente tutti i commercianti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, dimostrando ancora una volta quanto il tessuto economico locale sia parte viva e responsabile della comunità.
«Questa iniziativa dimostra quanto il lavoro di rete sia fondamentale per costruire una comunità inclusiva e attenta. Il coinvolgimento dei commercianti, delle RSA e dei volontari racconta una Santena capace di prendersi cura delle persone, valorizzando il senso di responsabilità condivisa e la vicinanza alle fragilità», sottolinea Alessia Perrone, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Santena.
I commercianti che hanno donato i buoni per il banco di beneficenza
- Farmacia Cavour
- Il Forno Pollone
- Tennis Club Santena
- Parrucchiera Mai di Lunedì
- Caffè Orchidea
- Pasticceria La Dolce Vita
- Parrucchiere Mosso
- Pizzeria Ristorante Lo Spuntino
- Fioraia Maison Fleurie
- Ottica Matteotti
- Edicola L’Informazione
- Erboristeria Antica Spezieria
- Gelateria Cuore Blu
- Feyles
- SER
- Tabaccheria Corniglia
Gli esercizi che ospitano i salvadanai solidali
- CRAI – via Cavour 76
- Caffè Costadoro – piazza Martiri della Libertà
- Tabaccaio Iquos – piazza Martiri della Libertà 14
- Camillo Caffè – via Vittorio Veneto 21
- Caffetteria Cavour – via Cavour 79
- Cartoleria Tosco – via Cavour 91
- Frutta e Verdura da Said – via Cavour 99
- Macelleria Corniglia – via Cavour 65
- Erboristeria Euskadi – via Cavour 60
- Abbigliamento Ribelle – via Cavour 46
- Pastificio Laigueglia – via Cavour 33
- Gastronomia I Sapori – via Cavour 31
- Macelleria Leonardi – piazza Martiri della Libertà 3
- Caffetteria Bin Ciapà – via Cavour 55
- Farmacia Cavour – via Marta Tana 6
I salvadanai verranno raccolti dopo l’Epifania, mentre i buoni donati saranno estratti in occasione della festa “Regala un sorriso”, che si terrà mercoledì 17 dicembre presso la RSA Anni Azzurri e giovedì 18 dicembre presso la Residenza Avv. G. Forchino. La RSA Anni Azzurri, per l’occasione, ha allestito la struttura con luminarie ecosostenibili, un presepe nel salone principale e un originale selfie wall natalizio. A partire dalle 15.30, l’intrattenimento musicale sarà curato da Enrico Avataneo, seguito dai saluti istituzionali, dal passaggio di Babbo Natale a cura della Pro Loco, da alcune sorprese dedicate agli ospiti e da una ricca merenda. La Residenza Avv. G. Forchino, grazie al prezioso contributo dei volontari dell’associazione A.V.O., è stata addobbata con alberi di Natale e decorazioni nei diversi spazi della struttura. La festa di Natale del 18 dicembre ospiterà l’estrazione dei biglietti del banco di beneficenza e una merenda con panettone, pandoro e crema chantilly. A completare il calendario, sabato 20 dicembre si terrà il concerto di Natale del Coro del Castello di Rivoli. «Le animatrici delle due strutture evidenziano come i fondi raccolti consentiranno di rafforzare la programmazione delle attività per il 2026, ampliando i laboratori ricreativi, espressivi e musicali, con un’attenzione particolare alla socializzazione e al benessere degli ospiti. «Investire in progetti di animazione significa investire nella qualità della vita, nelle relazioni e nella dignità delle persone anziane. Come Amministrazione continueremo a sostenere iniziative che mettono al centro il benessere, la partecipazione e il valore umano del tempo condiviso», conclude Alessia Perrone, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Santena.