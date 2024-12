Torino si mobilita per Cecilia Sala: il sit-in davanti alla Prefettura domani mattina

Domani mattina, domenica 29 dicembre alle ore 11.30 a Torino sit-in Manifestazione davanti alla Prefettura per chiedere al Governo italiano di intervenire con la massima urgenza per la liberazione immediata della giornalista Cecilia Sala, arrestata e detenuta presso il famigerato carcere Evin di Teheran e per chiedere la libertà e il rispetto dei diritti umani delle donne e uomini iraniani rinchiusi e torturati nelle carceri.

"Stop al partnerariato con l'Iran (l'Italia è il principale paese dell'UE), Libertà e Democrazia in Iran" è lo slogan dell'iniziativa promossa da Associazione Marco Pannella, Associazione Adelaide Aglietta, Europa Radicale, Italia Liberale e Popolare, Più Europa Torino, studenti ed esponenti della campagna Donna Vita Libertà, Associazione Liberi Russi!