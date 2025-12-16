Gravere: gestiva il traffico di droga pur essendo ai domiciliari

La Polizia di Stato ha arrestato a Gravere un uomo di origine albanese, trovato in possesso di circa 3,5 chilogrammi di cocaina e 61 grammi di metanfetamina.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno raccolto alcune informazioni secondo le quali l’uomo, sottoposto a detenzione domiciliare poiché condannato per reati in materia di stupefacenti, avrebbe gestito un vasto traffico di droga dall’abitazione ove stava scontando la pena.

Il cittadino albanese si è sentito al sicuro nel perpetrare la propria attività di spaccio dalle mura domestiche, una casa indipendente protetta da un’alta recinzione e con sei cani di grossa taglia, particolarmente aggressivi.

Sulla base degli elementi raccolti, nei giorni scorsi, gli investigatori, sono riusciti ad accedere all’abitazione. La perquisizione ha consentito di sequestrare oltre 3 kg di cocaina e 61 gr di metanfetamina.

Le verifiche sono state estese anche a un secondo alloggio, sempre a disposizione dell’arrestato, nelle vicinanze della casa dove stava scontando i domiciliari. Qui gli agenti hanno trovato materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, oltre ad una pressa dotata di martinetto idraulico utilizzata per compattare lo stupefacente.

La Procura della Repubblica di Torino ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto a seguito della quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.