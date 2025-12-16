Nuove poltrone e una mostra fotografica al Day Hospital oncologico dell’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola

Si è svolta nel pomeriggio di martedì 16 dicembre l’inaugurazione delle nuove sedute della sala d’attesa del Day Hospital oncologico dell’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola, insieme alla presentazione della rinnovata esposizione fotografica dedicata all’arteterapia.



Grazie a una donazione complessiva di circa 12.000 euro da parte delle associazioni Donna Tea, VITA e ANDOS Carmagnola, l’ASL TO5 ha potuto acquistare nuove poltrone singole, per un valore totale di circa 15.000 euro. Si tratta di 36 sedute ergonomiche di colore blu aviazione, già installate e a disposizione dei pazienti. Le nuove poltroncine sostituiscono le precedenti sedie in acciaio, spesso segnalate come scomode e non adatte a soste prolungate durante esami e trattamenti. Nella stessa giornata è stata presentata anche la nuova esposizione delle fotografie dedicate ai coltivatori del Peperone di Carmagnola, realizzate dal Circolo Fotografico La Fonte, che da oltre un anno arricchiscono i corridoi del reparto nell’ambito del progetto “L’Arte che Cura”, volto a migliorare la qualità degli spazi attraverso la bellezza e il linguaggio visivo.

“Babbo Natale è arrivato in anticipo al Day Hospital del San Lorenzo di Carmagnola. Siamo pervase da un senso di orgoglio e gioia nel donare ai pazienti le nuove sedute per la sala d’attesa” – affermano orgogliose le presidentesse delle Associazioni Donna Tea, VITA e ANDOS – “Più volte in passato era giunta la richiesta di sostituire le vecchie sedie in acciaio, come Associazioni ANDOS Carmagnola, V.I.T.A. di Chieri e Donnatea Moncalieri ci siamo impegnate a soddisfare questa necessità. Sappiamo che i pazienti apprezzano questo miglioramento del comfort e dell’accoglienza, e questo ci incoraggia a proseguire nell’ascolto delle esigenze del reparto.

Ringraziamo di cuore i tanti donatori che hanno reso possibile questo intervento, che contribuisce sia al benessere sia alla qualità estetica della sala.”

«Questo intervento rappresenta un segno concreto di attenzione verso i pazienti.” – commenta il direttore della S.C. Oncologia, Antonio Capaldi - “Le nuove sedute migliorano il comfort durante l’attesa, che per molti può essere lunga e faticosa. L’apporto delle Associazioni e del Circolo Fotografico La Fonte conferma quanto il territorio sia vicino al reparto e partecipe al nostro lavoro quotidiano. La bellezza degli spazi, così come la qualità dell’accoglienza, fa parte a pieno titolo del percorso di cura.»

Esprime la sua gratitudine anche il Direttore Generale dell’ASL TO5, Bruno Osella «Ringrazio le Associazioni per questa donazione, che migliora in modo tangibile la qualità degli ambienti dedicati ai pazienti oncologici. È un gesto che testimonia la forza della collaborazione tra comunità, volontariato e servizi sanitari. Prendersi cura significa anche creare luoghi più confortevoli, accoglienti e attenti alla persona. Continueremo a sostenere questi percorsi che uniscono solidarietà e miglioramento dei servizi.»