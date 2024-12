Torino dopo il Natale: code e tutto esaurito al Museo del Cinema e al Museo Egizio. Ancora qualche biglietto per 30 e 31

Torino dopo Natale si riempie di turisti. Il "quasi-ponte" di quest'anno, che vede un solo venerdì tra il 26 dicembre e il weekend successivo, ha reso il centro città pieno di italiani e stranieri, residenti e viaggiatori, famiglie e visitatori vari. I portici di via Po sono intasati, Piazza Castello e Piazza San Carlo sono stracolme e, come ormai spesso accade, i due principali musei sono vicini al sold-out. La fila fuori dal Museo del Cinema e dall'Egizio - che ha da poco spento 200 candeline - è relativamente breve solo grazie ai cartelli che prontamente avvertono che i biglietti sono esauriti. C'è chi aspetta il proprio turno prenotato online con largo anticipo e chi spera in un colpo di fortuna per forfait dell'ultimo minuto.

Per sabato, domenica e gli ultimi giorni di dicembre i biglietti sono già quasi terminati. L'ascensore della Mole Antonelliana è già sold out fino al 5 gennaio, mentre il biglietto insieme a quello del Museo del cinema è terminato "solo" fino al 3, ma in entrambi i casi gli orari rimasti liberi nei giorni successivi sono molto pochi. Il Museo da solo, invece, ha delle disponibilità per il 31 dicembre in alcune fasce orarie, ma anche qui i biglietti rimasti non sono abbondanti.

Nel caso del Museo Egizio va un po' meglio per chi volesse ancora cercare di accaparrarsi gli ultimi biglietti rimasti dopo il weekend: c'è qualche disponibilità per lunedì 30 e martedì 31, e ancora qualche posto in più nel caso delle varie visite guidate disponibili. Grande successo per la novità della Cappella rupestre di Ellesiya: la visita guidata gratuita “Il dono del Nilo”, che si tiene la domenica, è sold out fino a febbraio. Nel caso di ingresso senza guida, invece, i biglietti disponibili per l'ingresso gratuito sono ancora disponibili.