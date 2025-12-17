 / Sanità

Sanità | 17 dicembre 2025, 12:02

Dall'Ucraina a Gaza, il Regina Margherita diventa "Ospedale dei bambini del mondo": sabato la cerimonia con il vicepremier Tajani

Appuntamento con il governatore Cirio, gli assessori Riboldi e Marrone, il commissario Ripa e la direttrice Fagioli

Uno dei piccoli pazienti arrivati da Gaza

Dall'Ucraina a Gaza, passando per tutte le altre aree di guerra del mondo, dove essere bambini spesso è un lusso. In questi anni difficili l'ospedale Regina Margherita ha aperto le sue porte e offerto le sue cure a tutti i pazienti in giovane età, senza distinzioni. Ecco perché si è meritato la definizione di "Ospedale dei bambini del mondo". 

Ancora oggi decine di piccoli pazienti sono in cura nei reparti dell’ospedale torinese. Saranno loro, insieme a tanti altri bambini provenienti da tutto il mondo, i protagonisti della cerimonia di dedica in programma sabato 20 dicembre alle 11 nell’Aula magna al piano terra di piazza Polonia, alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, degli assessori alla Sanità, Federico Riboldi, e alla cooperazione internazionale, Maurizio Marrone, del Commissario, Franco Ripa, e della Direttrice del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino, Franca Fagioli.

redazione

