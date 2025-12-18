Furto alla scuola Don Sapino di Collegno: "Un gesto vile"

Nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 2025 si è verificato un episodio grave e doloroso per la scuola e la comunità collegnese. Ignoti hanno sottratto 26 dispositivi digitali, per un valore complessivo di circa 10.000 euro, alla Scuola Primaria Don Sapino del quartiere Savonera. Si tratta di strumenti tecnologici fondamentali per il progetto STEAM – Classe 4.0, realizzato grazie a fondi europei e all’impegno del corpo docente.

Questi materiali non erano semplici apparecchiature: rappresentavano il cuore di un percorso educativo innovativo, volto a sviluppare le competenze digitali degli alunni e a garantire loro opportunità di crescita in linea con le sfide della società contemporanea.

Il furto non colpisce soltanto la scuola, ma l’intera comunità educante, privando i bambini di strumenti essenziali e minando il lavoro di chi quotidianamente si dedica alla loro formazione. È stata immediatamente presentata denuncia alle Forze dell’Ordine affinché vengano individuati i responsabili e perseguiti secondo la legge.

“Questo gesto vile e inaccettabile ferisce profondamente la nostra Città - sono le dure parole del Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone - Rubare all’interno di una scuola significa colpire il futuro dei nostri ragazzi e minare i valori di solidarietà e crescita che Collegno difende con forza. Non si tratta solo di un danno economico, ma di un attacco diretto alla comunità e al suo impegno per l’educazione. Garantisco che l’Amministrazione sarà al fianco della scuola, eventualmente anche a livello economico, della dirigente scolastica Elisa Giovannetti e delle famiglie, affinché questo episodio non comprometta il percorso formativo degli alunni”.

Aggiunge l’Assessora alle Politiche Educative Silvia Ala: “Provo rabbia e rammarico per quanto accaduto. Quei dispositivi erano il frutto di un lavoro di progettualità e di fiducia nel valore dell’innovazione didattica. Sottrarli significa interrompere esperienze preziose che aiutano i bambini a crescere come cittadini consapevoli e competenti. Non ci lasceremo scoraggiare: insieme al corpo docente e alle famiglie troveremo soluzioni per garantire continuità alle attività e restituire ai nostri studenti ciò che è stato loro ingiustamente tolto”.