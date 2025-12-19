Un "Farmaco Sospeso" per chi ne ha più bisogno: l'iniziativa alla farmacia Maria Cristina

Ai bar di Napoli puoi comprare un caffè e lasciarlo per chi viene dopo: si tratta del "caffé sospeso", che ha preso piede in tutta Italia e ormai è sinonimo di beneficenza. Allo stesso modo, da oggi 19 dicembre fino al 31, è possibile acquistare farmaci per chi ne ha più bisogno: è l'iniziativa "Farmaco Sospeso" alla farmacia Maria Cristina.

Per Natale, nella Farmacia in corso Alcide De Gasperi 69, i clienti potranno acquistare farmaci selezionati a prezzi agevolati e destinarli a progetti di assistenza sanitaria e sociale curati dalla Onlus Prati-Care. L’iniziativa punta a sostenere missioni umanitarie e interventi a favore di persone e comunità in difficoltà, sia in ambito internazionale sia sul territorio italiano. I farmaci raccolti verranno infatti distribuiti grazie all’attività dell'associazione torinese attiva da oltre dieci anni nel campo della cooperazione sanitaria, con il coinvolgimento di professionisti del settore e volontari.

“Quest’iniziativa natalizia unisce cura della salute e solidarietà - ha commentato Francesco Pautasso, uno dei soci della farmacia - trasformando un acquisto quotidiano in un aiuto tangibile per chi non può accedere a cure quotidiane. Un gesto di altruismo durante il periodo Natalizio”.