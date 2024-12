Incendio devasta il furgone di un paninaro, un uomo di 39 anni in ospedale

Un violento incendio ha completamente distrutto il furgone del paninaro parcheggiato all’angolo tra via Pietro Cossa e strada della Pellerina, nel quartiere Lucento. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino di venerdì 27. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo ferito

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per spegnere le fiamme, e la polizia municipale per gestire la situazione. Secondo le prime informazioni, un egiziano di 39 anni, parente del titolare dell’attività, è rimasto coinvolto nell’incendio. L’uomo ha riportato ustioni al volto e alle mani, con un danno complessivo del 10% della superficie corporea. È stato trasportato d'urgenza all’ospedale Cto di Torino, dove i medici gli hanno assegnato una prognosi pari a 20 giorni.

Rottami

L’incendio ha ridotto il furgone a un ammasso di rottami, attorno al rudere è ben evidente il nastro bianco e rosso collocato dagli agenti. Gli inquirenti, nel frattempo, stanno indagando per capire se ci siano cause accidentali o altre circostanze dietro al rogo. La presenza di alcune bombole del gas vicino al luogo dell’incendio non escludere, per altro, l’ipotesi di una fatalità.