Aska non si arrende, scontri durante il corteo: la polizia apre gli idranti [FOTO e VIDEO]

"Inizia questa giornata di lotta": non si arrende Askatasuna e scende in strada. Sono in tanti a sostegno del centro sociale chiuso giovedì scorso, dalle 14.30 di fronte a Palazzo Nuovo: migliaia di militanti, sostenitori e simpatizzanti e moltissime camionette della Polizia e agenti in tenuta antisommossa a chiudere alcune strade.

Sono scesi in piazza per protestare, per dimostrare come il centro sociale fosse un presidio di sicurezza, di socialità e di antifascismo, e per puntare il dito su chi ha ordinato lo sgombero: il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e l'assessore regionale Maurizio Marrone.

Per i frequentatori di Askatasuna i motivi che hanno portato al sequestro dell'edificio di corso Regina Margherita sono principalmente tre. Cancellare un presidio sociale e il tentativo del Comune di normalizzarlo, col patto di collaborazione - "su cui credevamo veramente" - ritirato dopo l'intervento delle forze dell'ordine. Distogliere l'attenzione dalle difficoltà del Governo e rispondere alle manifestazioni a sostegno della Palestina, come con il tentato rimpatrio dell'imam Mohamed Shahin. E infine una volontà ben precisa di Marrone, identificato come "mandante politico" dello sgombero.

Marrone nel mirino

"Me lo ricordo 25 anni fa a fare il saluto romano qui davanti - dicono in un intervento - protetto dalla polizia, e ora ce lo ritroviamo assessore regionale e mandante politico di questa operazione".

"Minaccia ignobile - ha risposto il vicepresidente di Regione Elena Chiorino, parlando della scritta “Marrone datte fuoco” apparsa su un muro -. Dimostra ancora una volta il vero volto dell’area antagonista che ruota attorno ad Askatasuna: un covo di delinquenti che rifiuta le regole".

I primi scontri

Dopo un'ora dall'inizio del corteo, quando manifestanti sono giunti in corso Regina Margherita, tentando di avvicinarsi al centro sociale sgomberato, sono iniziati i primi tafferugli con la Polizia che già dalle prime ore del pomeriggio si era predisposta in tenuta antisommossa. Gli agenti hanno aperto gli idranti i manifestanti i quali hanno risposto con lancio di oggetti e bottiglie, ma anche con petardi e fuochi d'artificio. Le forze dell'ordine hanno lanciato a loro volta lacrimogeni e ne è seguito un primo scontro con spinte, calci e manganellate.

Durante gli scontri sono stati rovesciati e dati alle fiamme due cassonetti dell'immondizia per impedire l'avanzata dei mezzi della polizia.

Dopo vari minuti di tensione la situazione si è tranquillizzata e il corteo è ripartito verso corso Tortona, tornando verso il centro passando da corso Casale. I manifestanti si sono quindi riuniti davanti alla Gran Madre, il ponte Vittorio è stato chiuso dalla polizia.

I commenti

Non sono tardati ad arrivare i commenti da parte del mondo della politica.

Primo fra tutti quello di Maurizio Marrone: "Che un assessore comunale di Torino partecipi ad un corteo violento che lancia razzi contro le forze dell'ordine e mi minaccia espressamente costituisce un problema etico di presentabilitá istituzionale e sbugiarda le parole di condanna del sindaco Lo Russo sulle proteste violente. Abbia il coraggio di allontanare dalla sua giunta la sinistra radicale di AVS come hanno fatto in passato tutti i suoi predecessori del PD oppure si dimetta per lavare via questa macchia da Palazzo Civico".



“Il caos che si sta verificando in Corso Regina qualifica i componenti del centro sociale Askatasuna e quanti continuano a sostenerlo pur dopo lo sgombero avvenuto per le ripetute violazioni di legge. Un’altra giornata triste per Torino” aggiunge Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.

"Un attacco squadrista, ampiamente premeditato e proprio per questo ancora più grave. Le devastazioni di oggi confermano quello che abbiamo sempre sostenuto: Askatasuna è un covo di delinquenti, teppisti violenti che rappresentano una presenza destabilizzante e pericolosa per la società" commenta Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte.

"Questo è il governo dell'insicurezza: i reati sono in crescita e aumentano di pari passo con la carenza di personale delle forze dell'ordine. Invece di propinarci la solita propaganda di bassa lega, stanzino i soldi per assumere agenti, non farli vivere nella precarietà e non farli andare in pensione più tardi. E aprano finalmente gli occhi davanti all'occupazione di CasaPound, perchè la legge deve essere uguale per tutti." dichiara la Deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino.



"A chi pensa di ottenere, come troppe volte è accaduto in passato, un arretramento delle istituzioni ricattando lo Stato con sommosse, violenza e lotta armata, diciamo una cosa chiara: vi sbagliate di grosso. Non arretreremo di un millimetro” afferma Roberto Ravello, vice Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte.

"L'Assessore Jacopo Rosatelli non deve difendersi da un bel niente: lui, come tutti noi, sta dalla parte della Costituzione, agisce alla luce del sole, con trasparenza e coerenza, mentre chi chiede le sue dimissioni partecipa a missioni oscure in Donbass a sostegno di regimi autoritari, ed è parte di chi vuole una Torino militarizzata e cerca, sempre, scientemente di alzare la tensione" replicano il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi, la Capogruppo di AVS alla Regione Piemonte, Alice Ravinale, e la Capogruppo di SE al Comune di Torino, Sara Diena.

"Le vittime principali sono i commercianti di Vanchiglia, a cui è stata impedita l’attività proprio durante i giorni che precedono il Natale. Ma non soltanto, visto che anche diverse zone di Torino sono rimaste praticamente isolate con grave danno per la giornata di acquisti prenatalizi. Una situazione gravissima che andava prevista" commenta Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti.

“Quando una manifestazione degenera in violenza e distruzione, a essere colpiti non sono simboli astratti ma persone reali: imprenditori, lavoratrici e lavoratori, famiglie. CNA Piemonte condanna senza esitazioni ogni forma di violenza e ribadisce la propria vicinanza a tutte le attività che hanno subito danni o che hanno vissuto ore di paura" aggiunge Giovanni Genovesio Presidente Cna Piemonte.

"La conta dei feriti e dei danni dopo ogni manifestazione dove partecipano gruppi antagonisti è inaccettabile. Si fermino questi episodi di violenza prima che sia troppo tardi e accada l’irreparabile” queste le parole del Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni.