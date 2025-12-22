 / Cronaca

Investito 74enne a Volpiano: trasportato al Cto, è grave

L'incidente è avvenuto in via Brandizzo intorno alle ore 18

Grave investimento pedonale nel tardo pomeriggio a Volpiano. Intorno alle 18 di oggi, lunedì 22 dicembre, un uomo di 74 anni è stato travolto da un veicolo mentre si trovava in via Brandizzo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Sul posto è intervenuta l’equipe sanitaria del Servizio Regionale di elisoccorso, attivata dal 118 di Azienda Zero. L’uomo è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale CTO di Torino. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

