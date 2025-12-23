 / Cronaca

In Breve

Cronaca | 23 dicembre 2025, 14:17

Gioielleria assaltata in corso Sebastopoli: momenti di paura

Il tentativo di spaccata avvenuto nella notte: ancora da quantificare il bottino

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Nella notte appena trascorsa momenti di paura per la tentata spaccata alla gioielleria Scaletta in corso Sebastopoli, all'angolo con via Gradisca. 

L'intervento della Polizia

La Polizia, prontamente intervenuta dopo la chiamata del proprietario, ha fatto giungere sul posto una volante, ma nel frattempo gli assalitori si erano già dati alla fuga.

La volante, come da prassi in casi del genere, era ancora presente questa mattina, per raccogliere la testimonianza dell'accaduto anche da parte di alcuni vicini. Ancora da quantificare con precisione quanto sia stato rubato.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium