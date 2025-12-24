Natale speciale per i piccoli pazienti del Regina Margherita, domani arrivano i supereroi

Anche quest’anno il Natale entra in corsia all’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino grazie alla Nida - Nazionale Italiana dell’Amicizia, ideatrice del format “Supereroi e Principesse in corsia”.

Nella mattinata di mercoledì 25 dicembre, a partire dalle ore 9, supereroi e principesse in costume faranno visita ai piccoli pazienti dell’ospedale, portando nei reparti sorrisi, doni e momenti di autentica magia. Un gesto semplice ma capace di trasformare, anche solo per qualche istante, una giornata difficile in un ricordo speciale.

L’iniziativa si rinnova da ben 14 Natali consecutivi e coinvolge ogni anno circa 50 volontari, impegnati nel visitare tutti i reparti del Regina Margherita e nel distribuire giocattoli solidali. I doni sono stati raccolti grazie al Mercatino di Natale di piazza Solferino, a Torino, organizzato da Audere Srl, che ha sostenuto con entusiasmo anche questa edizione. A partecipare anche la catena commerciale Koko.

Dal 2012, anno di nascita del progetto, la Nida ha incontrato oltre 100.000 bambini negli ospedali italiani, portando avanti un obiettivo chiaro e condiviso: far sentire ogni bambino meno solo, soprattutto nei momenti più delicati e simbolici come il giorno di Natale. Perché, anche tra le corsie di un ospedale, un sorriso può diventare il regalo più grande.