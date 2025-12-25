A fuoco un appartamento a Cuorgnè nella mattina di Natale: uomo ustionato, è grave

Paura all’alba di Natale a Cuorgnè. Intorno alle 7 di questa mattina, in via Trione 3, è scoppiato un incendio in un’abitazione. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero con un’equipe sanitaria che ha soccorso tre persone.

Gravissime le condizioni di un uomo di 76 anni, rimasto ustionato sull’80% del corpo: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale CTO di Torino. La moglie, 73 anni, e la figlia, 37, sono invece rimaste intossicate dal fumo: entrambe sono state accompagnate all’ospedale di Cuorgnè.

Ancora da chiarire le cause del rogo. L’appartamento è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco.