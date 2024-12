Lo Russo: "L'Italia ha bisogno di un centrosinistra che faccia sintesi. Il Pd organizzi il campo"

"Oggi il Paese ha bisogno di un centrosinistra che fa sintesi tra le diverse istanze e porta avanti, in un’ottica positiva, una dimensione di sviluppo e protezione sociale che non necessariamente deve essere consegnata alla destra. Anzi penso che il PD debba organizzare il campo politico". Il sindaco Stefano Lo Russo, vicepresidente dell'Anci, indica in Torino il modello con il quale il centrosinistra può puntare a battere il centrodestra a livello nazionale.

"La squadra di Governo - ha spiegato il primo cittadino - che lavora con me e mi sostiene, lavora in un’ottica di autentica squadra. Non è sempre facile fare un centro sinistra capace di lavorare insieme: questo è un valore che Torino ha in questa fase storica, che credo possa e debba essere sottolineato. Questa capacità di andare oltre le differenze e le diversità di visione, provando a fare sintesi, è un elemento positivo anche per il 2025".

"Per organizzare un campo politico, - ha proseguito il primo cittadino - che sia competitivo, occorrono una serie di ingredienti. Tra questo vedo l’esigenza di dare una casa a tutti coloro che - per ragioni culturali, storiche, politico e programmatiche - non si riconoscono nel PD, ma neppure nella destra attuale". L'obiettivo è dare vita ad un soggetto che possa giocarsi la partita, sul piano nazionale, nelle prossime elezioni politiche.