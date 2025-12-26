Esce di strada con la sua Hyundai e si schianta contro il pilone: ferito il conducente

"Miracolo" di Santa Stefano sulla Tangenziale: il conducente di una macchina ha perso il controllo dell'auto all'altezza di Stupinigi, finendo fuori strada e schiantandosi contro un pilone del cavalcavia.

Conducente al CTO

Nel grave impatto però il guidatore ha riportato fortunatamente solo lievi ferite ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale CTO. L'incidente si è verificato intorno alle 10, quando la Hyundai I 20 che procedeva in direzione Milano è uscita dalla carreggiata.

Nel violento scontro, la vettura è andata letteralmente distrutta dal lato sinistro. Nel tratto si registrano lievi disagi alla circolazione: sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno estratto il ferito dalle lamiere.