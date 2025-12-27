Auto si ribalta lungo la provinciale, feriti cinque ragazzi

Paura nella serata di ieri lungo la strada provinciale 222, dove una Lancia Y con a bordo cinque ragazzi è uscita di strada alle porte della città, terminando la sua corsa ribaltata nel fossato che costeggia la carreggiata.

L’incidente si è verificato in un tratto rettilineo. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è finito fuori carreggiata ribaltandosi. Fortunatamente non risultano coinvolti altri mezzi.

Intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente, facendo convergere sul posto un ingente dispiegamento di mezzi di emergenza. Sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri di Rivarolo e il Radiomobile di Ivrea. Considerata la dinamica dell’incidente e le condizioni di alcuni occupanti, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Cinque feriti, due al Cto

Il bilancio finale è di cinque feriti, tutti classificati in codice giallo. Due ragazzi, che hanno riportato traumi più complessi, sono stati elitrasportati d’urgenza al Cto di Torino, mentre gli altri tre sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea. Nessuno dei coinvolti, fortunatamente, risulta in pericolo di vita.

Indagini in corso

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Dai primi rilievi sembrerebbe trattarsi di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Restano da chiarire le cause della perdita di controllo: non si escludono una possibile distrazione, la velocità o le condizioni del manto stradale, reso scivoloso dall’umidità.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione in sicurezza del veicolo, la strada provinciale 222 è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora. La circolazione è tornata regolare solo dopo la completa messa in sicurezza dell’area.