Gazebo e tende, dopo la demolizione della Gondrand resiste il fortino dei disperati

La demolizione della vecchia Gondrand non ha cancellato il degrado dalle parti del parco Sempione. Oltre alle due piscine abbandonate, ancora in piedi, resta una grossa incognita: il fortino che spacciatori e tossici si sono costruiti lungo il cantiere della Metro 2. Alle spalle dell’area cani di via Cigna, dietro le balaustre.

Gazebo improvvisati

Secondo le segnalazioni dei residenti e della capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, Verangela Marino, i soggetti più irriducibili continuerebbero a sostare nell’area, allestendo improvvisati gazebo (e tende) da cui vendere stupefacenti. Le foto, scattate dalla stessa consigliera, non sembrano lasciare molto spazio ai dubbi.

Tornano i problemi

Neanche il tempo di festeggiare, insomma, che per i cittadini è di nuovo tempo di preoccupazioni. Accompagnare i figli a scuola, portare a passeggio un cane o raggiungere la propria auto nelle prime ore del mattino è diventato un rischio. “Come può sentirsi al sicuro chi abita qui?” si chiede un cittadino, sollecitando un intervento immediato delle istituzioni.