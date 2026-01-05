 / Eventi

A Luserna San Giovanni si gioca a tombola per curare il linfedema

L’associazione Fuoco Rosa organizza un evento per raccogliere fondi a favore dell’acquisto di un macchinario per l’ospedale di Torre Pellice

Un nuovo macchinario da regalare all’ospedale di Torre Pellice per curare il linfedema dell’arto superiore, spesso conseguenza di trattamenti oncologici.

Fuoco Rosa organizza una ‘Tombola della Befana’ per raccogliere i soldi necessari all’acquisto: “Vogliamo donare al nosocomio questo apparecchio che costa 5.000 euro più Iva e che permette di curare un disturbo cronico, frequente tra chi viene operato di tumore al seno” spiega Emanuela Callieri, presidente dell’associazione lusernese.

La tombola si svolgerà domani, martedì 6 gennaio, a partire dalle 15, nell’ufficio di Fuoco Rosa, in via Primo Maggio 194 a Luserna San Giovanni, e al termine ci sarà un rinfresco.

La quota di adesione e il contributo per l’acquisto delle cartelle verranno devoluti all’ospedale per l’acquisto: “È un’attrezzatura importante perché il linfedema è un disturbo grave. Solitamente il sistema linfatico di un braccio, o di entrambi gli arti superiori, comincia a non funzionare bene provocando il rigonfiamento. Inoltre, un semplice taglio o una puntura d’insetto diventano molto difficili da guarire”.

Elisa Rollino

