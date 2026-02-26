“A tavola con la Regina”: a Stupinigi si rievocano le passioni culinarie di Margherita di Savoia

Dalla pizza più famosa d’Italia ad un gesto sorprendentemente informale come mangiare il pollo con le dita: “A tavola con la Regina. I menù di Margherita” trasporta in un percorso che intreccia curiosità gastronomiche, gusto personale e rituali conviviali della fine dell’Ottocento, restituendo un ritratto vivace e inedito della sovrana. L'appuntamento è per domani, venerdì 27 febbraio, a partire dalle ore 16 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino.

Il riferimento più celebre è quello alla pizza Margherita, tradizionalmente legato alla visita della regina a Napoli nel 1889: pomodoro, mozzarella e basilico, colori della bandiera italiana, diventano non solo una ricetta ma un simbolo capace di unire cultura popolare e immagine istituzionale. Un episodio entrato nell’immaginario collettivo che testimonia come la tavola potesse trasformarsi in strumento di comunicazione politica e culturale.

I gusti e le passioni culinarie di Margherita

Accanto al mito gastronomico emerge il gusto personale della Regina Margherita, orientato verso preparazioni eleganti e armoniose, con una particolare predilizione per i dolci e l’estetica del piatto, oltre al racconto di aneddoti curiosi, come quello che la vede gustare il pollo con le dita, rompendo l’etichetta formale di corte e restituendo un’immagine più umana e autentica della sovrana.

Porcellane pregiate, argenterie, centrotavola floreali e una mise en place studiata nei minimi dettagli facevano della tavola un vero palcoscenico, dove sapore e bellezza dialogavano per esprimere modernità e prestigio. L’incontro offrirà così un viaggio tra tradizione, rappresentanza e creatività attraverso l’analisi dei menù storici, delle abitudini alimentari e delle cerimonie ufficiali e private, rivelando come la tavola fosse non soltanto luogo di consumo del cibo, ma spazio simbolico di relazione, diplomazia e costruzione dell’immagine pubblica della monarchia, specchio dei gusti e delle trasformazioni sociali di un’epoca.

4 conferenze dedicate alla regina glamour

“A tavola con la Regina. I menù di Margherita” è la prima di quattro conferenze del ciclo “Margherita a Stupinigi e il suo tempo” che racconta il gusto, le passioni e il ruolo della prima Regina d’Italia nella cultura del suo tempo, in occasione del centenario della morte della regina più moderna d’Italia.

L’appuntamento di venerdì 27 febbraio è seguito dalla visita guidata “Le stanze di Margherita” nell’appartamento di Levante.