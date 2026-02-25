Il Salotto del Sabato Sera dedica una serata agli amici a quattro zampe

Una serata speciale per chi considera il proprio animale domestico un membro della famiglia. Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 21 torna “Il Salotto del Sabato Sera”, che per il nuovo appuntamento della terza edizione sceglie di dedicare spazio e attenzione al benessere degli amici a quattro zampe.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica L’Araba Fenice Evergreen, si terrà presso la scuola di danza L'Araba Fenice in via Caselette 13/D (ingresso pedonale da via Pianezza 79).

Ospite la veterinaria Frida Thedy

Protagonista della serata sarà la dottoressa Frida Thedy, medico veterinario, che guiderà il pubblico in un dialogo aperto e concreto su temi di grande interesse per proprietari di cani e gatti.

Tra gli argomenti affrontati: prime emergenze veterinarie, piccoli gesti di prevenzione quotidiana, segnali da non sottovalutare, consigli pratici per una convivenza serena e consapevole.

Non una conferenza accademica, ma un incontro partecipato, con spazio alle domande del pubblico e al confronto diretto.

Un centro di incontro per il quartiere

“Il Salotto del Sabato Sera”, in programma dal 31 gennaio al 27 giugno 2026, conferma così la sua vocazione di centro di incontro dedicato a cultura, sport, benessere e tempo libero.

Dopo il successo dei primi due Café Chantant, il format cambia atmosfera ma mantiene lo spirito conviviale e divulgativo che lo contraddistingue, offrendo occasioni di intrattenimento e crescita. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Torino, della Regione Piemonte e della Circoscrizione 5. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.