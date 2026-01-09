Volley A1/F: Malual in uscita dalla Monviso Volley, torna Smarzek?

Cambio in vista nel ruolo di opposto per la Monviso Volley per affrontare la piena lotta salvezza. Da tempo si parla di un ritorno di Malwina Smarzek: la polacca è stata una delle protagoniste della scorsa stagione, prima di volare in Turchia al Kuzeyboru, dove ora è arrivata anche Terry Enweonwu a farle ombra.

Potrebbe essere proprio lei a prendere il posto di Adhu Malual. Arrivata come una stella, Malual non ha mai brillato e si sono create presto frizioni con lo spogliatoio e il pubblico stesso. Sino alla denuncia di insulti razzisti nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia, durante la gara con Macerata. Un fatto che al momento non ha trovato riscontro nei referti degli arbitri e su cui la Lega, che ha attivato un giudice per un’indagine ufficiale, dice di stare ancora facendo approfondimenti, prima di rilasciare una nota ufficiale.

Sinora Malual ha collezionato 19 presenze, con 235 punti, per una media poco superiore ai 12 punti a partita. Molto al di sotto delle attese e conditi da numerosi errori, come quel servizio buttato in rete sul 24-23 del quarto set con Firenze, che ha spianato la strada alla vittoria del Bisonte.

Il suo futuro, dai rumors sempre più insistenti, sarebbe a Perugia: le Black Angels, infatti, hanno rescisso consensualmente il contratto di Kashauna Williams. E sperano con lei di scalare la classifica e recuperare quei 3 punti che le separano dalla Monviso e dalla zona salvezza.