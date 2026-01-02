A Moncalieri iniziato il conto alla rovescia per il passaggio della fiamma olimpica

Il conto alla rovesci è già iniziato. La fiamma olimpica si appresta ad illuminare Moncalieri. Il grande viaggio della torcia, partito da Atene con destinazione finale il 6 febbraio lo stadio di San Siro per la cerimonia di apertura dei giochi di Milano-Cortina 2026, toccherà anche la Città del Proclama.

Appuntamento domenica 11 gennaio

L'appuntamento d segnare sul calendario è domenica 11 gennaio. Come sottolineato dall'assessore allo Sport Beppe Messina, il programma della giornata sarà nutrito: accensione e partenza della Fiamma Olimpica alle ore 13.45 circa in strada Genova angolo Strada Vivero con la suggestiva staffetta dei tedofori lungo il percorso cittadino: "Sarà una giornata di emozioni, sport e orgoglio condiviso. Invitiamo tutti a partecipare numerosi per applaudire i tedofori e vivere insieme la magia delle Olimpiadi! Moncalieri sarà protagonista".

Grande attesa per Carlotta Gilli

Tra i vip che porteranno la Torcia Olimpica il prossimo 11 gennaio sono attesi il comico Federico Basso, la pallavolista Marina Lubian, il campione della MotoGp Pecco Bagnaia e la moncalierese doc 'wonder' Carlotta Gilli, più volte medagliata nel nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo e poi a quelle di Parigi.