Volley A1/F: Monviso illude ma non riesce a sgambettare Milano

La prima gara del dopo-Malual vede una Monviso Volley combattiva, che porta a casa il primo set con Numia Vero Volley Milano e fa sognare i tifosi. Coach Lavarini, però, sostituisce Lanier con Pietrini e l’inerzia cambia: le lombarde vincono in rimonta, infilando tre parziali consecutivi.

Impatto importante nella prima parte del match per la nuova opposta Kindermann, che poi si spegne progressivamente e chiude con 12 punti di cui 2 ace.

Primo set

Monviso va avanti 4-2 con due punti di Kindermann. Ma Milano si riporta subito in parità. Le padrone di casa tornano avanti con un ace di Davyskiba e una murata di Sylves (11-9), ma vengono di nuovo recuperate immediatamente. Un errore di Dodson regala il 13-15. Egonu tira in rete il servizio e D’Odorico centra l’angolo (15-15). Egonu riporta le sue a +2 (15-17). Monster block di Sylves per il 17-17. Cambio della diagonale in un momento clou e Bridi piazza l’ace del 23-21. Egonu sbaglia ancora in battuta e arrivano due set point. Davyskiba viene murata su una palla difficile, ma dopo sfrutta il muro: 25-23.

Secondo set

Kindermann si presenta con due ace: 5-3. Dodson stampa il muro del 6-3. Le lombarde però rosicchiano punto dopo punto e Pietrini mette la freccia (8-9). Danesi domina a muro e Milano vola sul 10-15. Monviso lotta, ma non riesce nell’aggancio e un servizio out di Akrari consegna il set alla Vero Volley (19-25), rinvigorita da Pietrini al posto di Lanier.

Terzo set

Milano parte avanti 2-4. Pietrini allunga (4-7). Monviso cerca di avvicinarsi, ma Kindermann piazza fuori il punto del 12-16. Sartori regala il +5 alle lombarde (12-17). Bridi piazza un ace che porta le padrone di casa a -1 (21-22), la rimonta però non riesce e Šiftar sbaglia sul primo set point milanese (21-25).

Quarto set

Inizio da incubo con Milano che vola sullo 0-4. Il vantaggio sale a +6 con una fast out di Sylves (2-8). Le milanesi dilagano sul 3-12, con un muro di Sartori su Davyskiba. Il parziale continua quasi come un monologo: chiude Akimova (12-25).