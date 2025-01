Ore in fila al gelo per ottenere il permesso di soggiorno: "Indegno per Torino"

In queste notti di gennaio la temperatura a Torino va sotto zero. Il freddo glaciale non ferma però gli stranieri che, qualsiasi condizione meteorologica, sono costretti ad aspettare ore per ottenere un appuntamento all’Ufficio Migranti di corso Verona per un permesso di soggiorno.

Persone in fila al gelo

A documentare nuovamente questa situazione è la Cgil Torino, che nelle scorse ore ha girato un video dove si vedono centinaia di persone in fila all’addiaccio, che provano a riscaldarsi un po’ con coperte e piumoni. Uomini e donne infagottate dalla testa ai piedi che provano a riposare in questo piazzale desolato di Regio Parco, dove non ci sono piante, né ripari o panchine.

Una fila silenziose di persone che attendono ore fuori dall’ufficio Immigrazione, per avere la possibilità di ottenere un appuntamento allo sportello per il rinnovo documenti. La struttura di corso Verona poi è inadeguata ed inagibile per ragioni di sicurezza: a metterlo nero su bianco due anni fa il Ministero.

"Immagine indegne per Torino"

"Questa immagini indegne per una città come Torino - ribadisce la Cgil Torino- parlano da sole: le istituzioni devono intervenire immediatamente per dare risposte ai cittadini”.

Catena di solidarietà

Negli scorsi giorni un circolo legato a Potere al Popolo ha deciso di attivare una catena di solidarietà: l'appuntamento è tutti i lunedì e mercoledì dalle 22 in corso Verona 4. L'invito a tutti è di portare cibo, caffè, the ed altre bevande calde. Verranno anche raccolte coperte, guanti, cappelli e sciarpe.