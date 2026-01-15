Il Marocco vola in finale di coppa d’Africa: esplode la festa in Barriera e Aurora

Una notte di cori, clacson e bandiere rosse con la stella verde ha animato le strade di Aurora e Barriera di Milano. Ieri sera, dopo la vittoria del Marocco sulla Nigeria ai calci di rigore e la conseguente qualificazione alla finale di Coppa d’Africa, i marocchini residenti nella zona Nord della città sono scesi spontaneamente in strada per festeggiare.

Tra via Cecchi e corso Giulio Cesare

La celebrazione si è concentrata in particolare tra via Cecchi e corso Giulio Cesare, dove gruppi di tifosi hanno “simpaticamente” bloccato il traffico per alcuni minuti, trasformando la carreggiata in una piccola festa a cielo aperto. Tra tamburi improvvisati, canti tradizionali e auto che procedevano a passo d’uomo, l’atmosfera è rimasta gioiosa e senza tensioni.

Residenti coinvolti

Molti residenti si sono affacciati ai balconi o si sono uniti ai festeggiamenti, mentre altri hanno osservato con curiosità una scena ormai sempre più frequente nei quartieri multietnici della città, dove il calcio diventa occasione di identità e condivisione. Nessun intervento critico da parte delle forze dell’ordine. Scene così, tuttavia, non si vedevano dall’impresa dei Leoni dell’Atlante ai mondiali in Qatar del 2022. Con la squadra nordafricana capace di arrivare al quarto posto, sconfitta dalla Croazia.

La vittoria ai rigori contro la Nigeria ha acceso l’orgoglio della frangia marocchina torinese, che ora sogna di alzare la Coppa d’Africa.