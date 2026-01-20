 / Sanità

Test cardiovascolari gratuiti in piazza: le Oasi della Salute da Torino arrivano in tutto il Piemonte [VIDEO]

L'appuntamento è in 15 piazze della nostra Regione con screening, sport e laboratori. Riboldi: "Prevenzione per vincere la sfida delle liste d'attesa"

Test cardiovascolari gratuiti in piazza: le Oasi della Salute in tutto il Piemonte

La prevenzione cardiovascolare si moltiplica per quindici. L'evento di screening gratuiti "L'Oasi della Salute", nato lo scorso anno, torna in piazza ma questa volta in tutto il Piemonte. L'appuntamento è per il 17 maggio: a Torino sono previste due aree in città e una anche a Carmagnola, Cirié e Rivoli.

Oltre 1600 test nella scorsa edizione

Durante l'edizione 2025 a Torino sono stati visitati 450 pazienti nell’Oasi Screening e sono stati effettuati circa 1600 test diagnostici. Per quest'anno sono previste le Oasi Screening, con valutazioni mediche approfondite in ambito cardiovascolare; l'Oasi Informativa, dove ci saranno approfondimenti tematici e workshop su prevenzione, alimentazione e fattori di rischio; l'Oasi Sportiva, con sessioni di ginnastica dolce, camminata metabolica, yoga e pilates; l'Oasi Nutrizione, con nutrizionisti e professionisti del cibo; l'Oasi Teen, per bambini e ragazzi; l'Oasi Virtuale, dove poter interagire con visori VR o totem digitali; l'Oasi Relax e l'Oasi Sponsor.

Quindici le piazze coinvolte

"Lo scorso anno abbiamo inaugurato questa progettualità qua a Torino con un momento importante e con un’adesione di pubblico davvero straordinaria - ha commentato l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi - e quindi abbiamo deciso di rilanciare, ma non raddoppiare, neanche quintuplicare: da un luogo di prevenzione si passa a quindici piazze piemontesi, in altrettante città, con il coinvolgimento di tutte le aziende sanitarie locali e con l’ambizione di continuare in questa progettualità ogni anno e coinvolgere sempre più cittadini. Se vogliamo vincere la difficile sfida delle liste d'attesa e dell'accesso alla sanità pubblica, la prevenzione e l'appropriatezza sono le vie maestre che dobbiamo utilizzare".

Grazie a eventi di prevenzione come questi, capita spesso che i cittadini scoprano di avere malattie o patologie in seguito ai test eseguiti in piazza: "Tante volte dietro a un'immagine normale si nascondono delle patologie infauste - ha spiegato Valeria Cianci, responsabile eventi di Contatto, l'organizzatore dell'evento - e l'anno scorso abbiamo avuto diversi casi di persone che sono state immediatamente ospedalizzate, ignare di avere delle patologie importanti. Siamo riusciti a prevenire e trattare anche bambini che avevano l'ipertensione arteriosa".

Primus movens per non ammalarsi

"Si tratta di un progetto che ha come valore centrale l'educazione - ha concluso Federico Nardi, responsabile scientifico delle Oasi della Salute e direttore di cardiologia dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato - Gli stili di vita sono il primum movens per una terapia o per non ammalarsi. Gli screening che faremo saranno prelievi capillari, elettrocardiogramma, misurazione della pressione, ecocardiogramma, eco TSA: un modo per portare l'ospedale verso il territorio e il cittadino".

Francesco Capuano

