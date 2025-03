C'è tutto il mondo, dentro l'Inalpi Arena: aperta l'edizione 2025 degli Special Olympics (con l'incognita Vance) [FOTO]

Al via gli Special Olympics World Winter Games di Torino 2025.

Alla Cerimonia anche Usha Chilukuri Vance, "second lady" degli USA e moglie del vice presindente J. D. Vance, che ha guidato la delegazione statunitense. Per la signora Vance è la prima volta in Italia, ma anche il su debutto sulla scena come Second Lady. Era accompagnata dal figlio Ewan.

Un mappamondo di colori

La cerimonia di apertura all’Inalpi Arena ha visto sfilare tutte le delegazioni: Grecia, Albania, Algeria, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bahrein, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Costa Rica, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Egitto, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Georgia, Germania, Gibraltar, Hong Kong, Ungheria, Atleti Indipendenti, Isola di Man, Indonesia, Bahrat, Iran, Irlanda, Iraq, Islanda, Israele, Jamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Kirzikistan, Korea, Kosovo, Arabia Saudita, Kuwait, Lettonia, Libia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Marocco, Malesia, Moldavia, Messico, Mongolia, Macedonia del Nord, Montenegro, Monaco, Mauritania, Namibia, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Pakistan, Palestina, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Sud Africa, Senegal, Singapore, Slovenia, San Marino, Serbia, Svizzera, Slovacchia, Svezia, Tajikistan, Turkmenistan, Taipei Cinese, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Ucraina, Uruguay, USA, Uzbekistan, Venezuela, Italia.

Il programma

Da oggi fino al 15 marzo si riuniranno oltre 1.500 atleti provenienti da 102 paesi, con più di 2.000 volontari, 3.000 familiari e più di 1.000 allenatori e funzionari di delegazione. Questi atleti gareggeranno in otto sport invernali coinvolgendo le città di Torino, Bardonecchia, Sestriere e Pragelato.