Just The Woman I Am 2026: partecipa con la squadra Humanitas

Si scaldano i motori per la tredicesima edizione della Just The Woman I Am, l’evento organizzato dal Cus Torino in collaborazione con Università e Politecnico di Torino, in programma il 6, 7, 8 marzo 2026 e di cui quest’anno Humanitas è partner.

La kermesse, ormai tradizionale per la Città di Torino, unisce la corsa/camminata “in rosa” di 5 km alla raccolta fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuovendo la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

Cuore pulsante dell’evento è la grande corsa-camminata di domenica 8 marzo con partenza alle 15.30 dal parco del Valentino e arrivo nella centralissima piazza Castello: 5 km di sport, energia e comunità come prevenzione e cura, che lo scorso anno ha raggiunto il record di oltre 30mila partecipanti.

Proprio per sostenere e promuovere attivamente l’evento, Humanitas correrà con la sua squadra: per poter essere protagonista della prossima edizione, correre insieme alla squadra Humanitas e avere la maglietta personalizzata ci si può iscrivere fino al 6 febbraio 2026. Iscrizioni a questo link: https://api.endu.net/r/i/102790

Inoltre, in linea con i valori della Just The Woman I Am, Humanitas sarà presente come Fondazione Humanitas per la Ricerca con uno stand all’interno del Villaggio della Prevenzione, allestito in piazza Castello: un’occasione di incontro e dialogo con i cittadini in cui gli specialisti degli ospedali Humanitas Cellini e Gradenigo, delle Cliniche Fornaca di Sessant e Sedes Sapientiae, e dei centri medici Humanitas Medical Care di Torino, saranno a disposizione della cittadinanza per attività e consulti gratuiti.