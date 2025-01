Più controlli della Polizia in Aurora e Barriera: arriva il provvedimento della Prefettura che dice no al Daspo urbano

Il Partito Democratico, a distanza di poco più di tre anni dalle ultime elezioni che hanno visto vincere il dem Stefano Lo Russo, decide di fare il punto della situazione sul tema sicurezza in città.

Una grossa novità arriverà le prossime settimane: l'assessore Porcedda ha annunciato un provvedimento, realizzato dalla prefettura, dove su diverse aree della città verranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine. Tra le sanzioni previste ci sarà la possibilità, in seguito a un eventuale arresto, di allontanare il criminale per un determinato periodo di tempo dalla zona in cui ha commesso il crimine.

Il provvedimento avrà una durata provvisoria di 90 giorni, in cui nella prima fase di avvio sono state identificate quattro aree: la zona dei giardini Madre Teresa di Calcutta, per quanto riguarda Aurora. Per Barriera tutto l'asse di corso Giulio Cesare e corso Palermo.

"Ci sono una serie di aspetti che fanno competenze alla città e altri no, non è un problema di colore ma di norme che limitano i poteri – ha spiegato l'assessore Marco Porcedda – Il fenomeno dello spaccio ne è un esempio, con le forze dell'ordine però siamo in dialogo costante per affrontare il tema. Siamo ottimisti che questo provvedimento persisterà. Questo strumento non è il Daspo, che non riguarda reati e legailità diversamente dal provvedimento emesso dal Prefetto. Il Daspo si occupa, per esempio, di prendersela con persone che dormono in mezzo alla strada e non di chi commette reati".

Tra i temi toccati anche l'esercito che opera in Barriera di Milano. "Più volte abbiamo chiesto maggiore mobilità dell'esercito, stanno cercando di capire con il ministero della Difesa a Roma, se i militari potranno avere maggiore elasticità nelle operazioni. Chiediamo maggiore presenza per controlli più estesi", ha concluso infine Porcedda.

A organizzare il tavolo con l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, è stata la capogruppo del PD della Circoscrizione 6 Isabella Martelli insieme ai circoli del PD delle Circoscrizioni 6 e 7. Barriera di Milano e Aurora sono infatti stati i quartieri al centro del dibattito, all'interno dei quali sono arrivate anche le risposte riguardo al tema del Daspo urbano richiesto dal centrodestra.

In vista anche una manovra riguardo i minimarket, luoghi che in molte occasioni alimentano la delinquenza a causa della vendita frenetica di alcolici a basso costo. La città intenderà limitare la vendita di alcolici in alcune fasce orarie per determinate aree, un provvedimento concordato con l'assessorato al Commercio e la Prefettura, che verrà presentato nei prossimi giorni in giunta.