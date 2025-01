Gli agricoltori Coldiretti in piazza: "Sbloccate i pagamenti delle assicurazioni"

I trattori Coldiretti in piazza Castello per chiedere lo sblocco dei risarcimenti delle assicurazioni. La manifestazione si è svolta in molte Regioni d'Italia contemporaneamente, con i vertici delle sezioni provinciali che hanno incontrato i Prefetti per portare all'attenzione del Governo le loro richieste. "Stiamo aspettando 80 milioni in totale del 2022 e del 2023, di cui 35 milioni spettano al Piemonte - ha spiegato Monica Monticone, presidente di Coldiretti Asti - Siamo qui affinché il prefetto faccia da portavoce, serve una semplificazione del sistema associativo". Il ruolo di mediazione di Condifesa

A fare da intermediario tra gli agricoltori e le compagnie assicurative è Condifesa. Il presidente regionale Edoardo Simoncelli ha però spiegato come serva una mano da parte del Governo, perché le assicurazioni non riescono a rimborsare a causa degli eventi climatici estremi sempre più frequenti e distruttivi. "Operiamo in un momento di difficoltà - ha commentato - I cambiamenti climatici ci sono e portano all'aumento dei costi, i prezzi delle assicurazioni stanno diventando insostenibili per i soci. Se le compagnie pagano più di quanto incassano dai premi non riescono a pagare, per questo serve un aiuto dal governo".

"Le assicurazioni dopo qualche anno aumentano a dismisura o smettono proprio di assicurare - ha dichiarato il presidente di Coldiretti Novara VCO Fabio Tofi - Siamo imprenditori e non possiamo fare un business Plan senza sapere se saremo assicurati o no. In UE ci vedono come chi inquina. Quest'anno ci sono stati 773 eventi catastrofali che mettono in ginocchio tutti, non solo noi. Anzi, noi non siamo quelli che distruggono ma che mantengono". Mecca Cici: "Abbiamo bisogno della politica"