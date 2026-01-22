 / Sport

Sport | 22 gennaio 2026, 19:35

Boxing School Torino, quando il pugilato diventa riscatto sociale [FOTO]

All’Arcipelago di via Chevalley nasce una palestra che parla ai giovani e al territorio

La Boxing School Torino inaugura all’Arcipelago

La Boxing School Torino inaugura all’Arcipelago

Il pugilato come disciplina, ma soprattutto come occasione di crescita, inclusione e riscatto. È questo lo spirito con cui la Boxing School Torino inaugura ufficialmente la propria attività venerdì 23 gennaio alle ore 17, negli spazi dell’Arcipelago di via Giovanni Chevalley 5, a Mirafiori Nord (Circoscrizione 2).

Le idee del team

Guidata dal maestro Franco Floridia, insieme ai tecnici Lorenzo Montalbano, Giuseppe Contorno, Davide Sansò e Hassan Karya, la Bst porta avanti da anni un’idea chiara: fare della boxe una vera scuola di vita, capace di offrire regole, rispetto e fiducia soprattutto ai giovani che vivono situazioni familiari e sociali difficili.

Grazie al sostegno del presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi e della sua giunta, l’associazione potrà contare su due locali dedicati, aperti tutti i pomeriggi dalle 17 alle 20 e il sabato mattina fino alle 12. Uno spazio sarà destinato al lavoro con i sacchi, l’altro all’allenamento funzionale e alla pesistica: ambienti semplici ma pensati per accogliere, non escludere.

"La palestra di box che finalmente apre a Mirafiori Nord è una bella novità - così Rolandi -, fortemente voluta dall'associazione con il consenso corale di tutte le forze politiche. Unire sport popolare e per tutti, inclusione sociale, lavoro con i giovani é fondamentale per ricucire mondi e persone".

Progetto e obiettivi

Il progetto presentato, significativamente intitolato “In-pugna la vita”, è rivolto in particolare ai ragazzi dei quartieri Mirafiori Nord e Santa Rita, con un’attenzione speciale alle collaborazioni con enti sociali come il Centro Crisi del Gruppo Abele di don Luigi Ciotti. L’obiettivo non è creare campioni, ma persone più consapevoli, capaci di trasformare la rabbia in energia positiva.

La Boxing School Torino guarda anche oltre la palestra: l’intenzione è infatti quella di entrare nelle scuole, portando lo sport come strumento educativo per affrontare temi urgenti come bullismo, cyberbullismo e violenza sulle donne. Perché a volte, imparare a colpire un sacco significa soprattutto imparare a non colpire chi si ha davanti.

La Boxing School Torino inaugura all’Arcipelago

La Boxing School Torino inaugura all’Arcipelago

La Boxing School Torino inaugura all’Arcipelago

La Boxing School Torino inaugura all’Arcipelago

La Boxing School Torino inaugura all’Arcipelago

La Boxing School Torino inaugura all’Arcipelago

La Boxing School Torino inaugura all’Arcipelago

La Boxing School Torino inaugura all’Arcipelago

La Boxing School Torino inaugura all’Arcipelago

La Boxing School Torino inaugura all’Arcipelago

La Boxing School Torino inaugura all’Arcipelago

La Boxing School Torino inaugura all’Arcipelago

Philippe Versienti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium