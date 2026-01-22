Turno infrasettimanale amaro per Reale Mutua: a Forlì arriva una sconfitta 74-69

Si arresta a Forlì il momento positivo della Reale Mutua Basket Torino, sconfitta alla Unieuro Arena per 74-69 al termine di una gara intensa e combattuta. I gialloblù avevano iniziato la partita con grande lucidità, trovando ritmo e soluzioni efficaci su entrambi i lati del campo e costruendo subito un buon margine, ma con il passare dei minuti Forlì è riuscita progressivamente a rientrare in partita. Dopo un primo tempo in equilibrio, Torino ha sofferto il cambio di inerzia nel terzo quarto, pagando un parziale pesante che ha indirizzato la sfida. Nel secondo tempo la Reale Mutua ha faticato soprattutto al tiro dalla lunga distanza (4/19 da tre), aspetto che ha inciso sull’efficacia offensiva nei momenti chiave della gara. Non sono bastati i 16 punti di Matteo Schina né la doppia-doppia da 14 punti e 16 rimbalzi di Robert Allen, che al di là di quanto dicano i numeri è stato comunque ben contenuto dalla difesa romagnola così come MaCio Teague, limitato a soli 8 punti. Nel finale Torino ha comunque provato a rientrare fino al singolo possesso pieno di svantaggio, senza però riuscire a completare la rimonta. La Reale Mutua Basket Torino è ora chiamata ad archiviare rapidamente lo stop di Forlì e a focalizzarsi subito sul prossimo impegno di campionato. Domenica al Pala Gianni Asti arriverà Cremona, in una sfida importante per continuare a rimanere all’inseguimento del gruppo di squadre che precede i gialloblù in classifica e proseguire la corsa verso il miglior piazzamento possibile in vista dei play-in.

QUINTETTI INIZIALI

Forlì: Tavernelli, Pepe, Harper, Gaspardo, Stephens

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Parte bene la Reale Mutua, lucida e in controllo in avvio per piazzare subito un parziale di 10-0 mentre la Unieuro appare subito in affanno con coach Martino che chiama timeout dopo un paio di minuti. Torino continua ad essere fluida in attacco, trovando soluzioni sia in avvicinamento con Allen sia dalla media distanza con Severini e Cusin, ma Forlì inizia a rosicchiare il gap in chiusura di primo quarto, con i gialloblù avanti 19-22.

Qualità degli attacchi che diminuisce drasticamente in avvio di secondo quarto, specialmente per Torino che fatica quindi a tentare una fuga nonostante la solidità mostrata in difesa. Coach Moretti non può contare su Teague solo ad intermittenza a causa del secondo fallo speso dall’ex Baylor, così è capitan Schina a prendersi le responsabilità in attacco sugli esterni salendo in doppia cifra. Forlì però rimane in scia con Masciadri a colpire dall’arco per ben 4 volte nella prima metà di gara, così è sostanzialmente tutto in equilibrio alla fine del primo tempo sul 35-36.

Rientro in campo difficoltoso per la Reale Mutua che per la prima volta si trova sotto nel punteggio: Forlì infatti prende fiducia con la difesa e con Harper per trovare il suo primo vantaggio. L’inerzia passa dalla parte della squadra di coach Martino, mentre i gialloblù appaiono in affanno: Forlì trova le contromisure adatte per contenere Allen, Teague continua a non incidere sul gioco e in generale il gruppo di coach Moretti fatica a trovare la via del canestro soprattutto dall’arco. Forlì ne approfitta e sale in doppia cifra di vantaggio con 8 punti di fila di Aradori per un parziale di 21-9 nel terzo quarto che complica non di poco la partita di Torino: 56-45 all’ultima pausa.

Torino tenta una reazione con Massone per portarsi sul -6, ma le percentuali da tre continuano a penalizzare pesantemente i gialloblù che fanno grande fatica ad avvicinarsi ulteriormente e Forlì cerca così di gestire il gap. Reale Mutua che rientra definitivamente in partita quando riesce finalmente a bucare la retina dall’arco con Allen, per forzare un acceso finale in volata. Torino torna infatti a un possesso di distanza, Pepe e Tavernelli rispondono, i gialloblù si ritrovano però anche con il tentativo del pareggio fallito da Teague. Forlì così va a vincere: 74-69 il finale.

Coach Moretti nel postpartita: “I miei ragazzi hanno giocato una partita vera, tosta, meritevole, faccio a loro i miei complimenti per quello che siamo riusciti a portare stasera in campo. Archiviamo e pensiamo alla prossima partita.”

Unieuro Forlì - Reale Mutua Torino 74-69 (19-22, 16-14, 21-9, 18-24)

Unieuro Forlì: Demonte Harper 12 (1/2, 2/4), Stefano Masciadri 12 (0/1, 4/4), Deshawn Stephens 10 (5/9, 0/0), Pietro Aradori 10 (1/5, 2/3), Simone Pepe 9 (2/4, 1/6), Raphael Gaspardo 8 (3/6, 0/4), Riccardo Tavernelli 8 (1/3, 2/4), Tommaso Pinza 3 (0/2, 1/2), Giulio Gazzotti 2 (1/1, 0/1), Luca Dicorato romano 0 (0/0, 0/0), Salawu jr. Mustapha 0 (0/0, 0/0), Jeremy Beruti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Deshawn Stephens 9) - Assist: 16 (Demonte Harper 5).

Reale Mutua Torino: Matteo Schina 16 (6/8, 1/6), Robert Allen 14 (5/12, 1/3), Macio Teague 8 (2/4, 1/4), Federico Massone 8 (3/9, 0/3), Marco Cusin 8 (4/6, 0/0), Davide Bruttini 5 (1/6, 0/0), Lorenzo Tortu' 5 (1/3, 1/2), Giovanni Severini 4 (2/2, 0/1), Umberto Stazzonelli 1 (0/0, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 40 14 + 26 (Robert Allen 16) - Assist: 10 (Federico Massone 4).