Tutti i numeri delle Universiadi a Torino: al lavoro per il bis nel 2027 [VIDEO]

Ci sono trattative in corso con altri stati. Quello che emerge, però, è che Torino ha tutte le carte in regola per rigiocarsela. Alla pari, se non con più possibilità di altri.

Il bis delle Universiadi a Torino ? Il segretario generale e Ceo della Fisu Matthias Remunds è possibilista. Dopo aver apprezzato le capacità organizzative del comitato (ma anche le eccellenze enogastronomiche del Piemonte), il numero uno della federazione lascia intendere che sono in corso delle trattative per mantenere i giochi invernali dedicati agli universitari qui anche nel 2027. Ma è ancora presto per dirlo.

" Abbiamo visto palazzetti pieni - è il commento di Alessandro Ciro Sciretti presidente del comitato organizzatore di Torino 2025 - Lo spettacolo di ieri al Pala Tazzoli, per la finale di Hockey ne è un esempio chiaro. Con il pubblico che è rimasto fino alla fine ad assistere alla cerimonia di premiazione fino all’ultimo medagliato. Per dieci giorni abbiamo rivissuto le emozioni di Torino 2006. Poche ore di sonno, ma tante emozioni. Abbiamo oltre il 95%, la più alta percentuale di sempre, di conferme rispetto alle preiscrizioni. Normalmente l’abbattimento è del 30%. L’attrattività dell’Italia ha funzionato. Sul bis? Non credo di poter rispondere a questa domanda. Torino e il Piemonte rispondono positivamente all’invito dei grandi eventi sportivi. "

In attesa della cerimonia di chiusura , mentre sono ancora in corso le ultime gare, sono stati forniti i numeri di quello che hanno rappresentato i giochi Torino 2025 FISU World University Games.

57 nazioni rappresentate, oltre 10.000 persone giunte nelle ultime due settimane per convergere in Piemonte.

Risultati migliori per l’Italia rispetto alle scorse edizioni. 89 atleti in gara, 15 le medaglie conquistate. Quattro gli ori - due vinti da Martina Vozza con Ylenia Sabidussi (Atleta Guida) per Para Sci Alpino Super-G Vision Impaired, uno da Elisa Fava nello Snowboard Parallelo Gigante e uno da Nathalie Bernard nel Freestyle Ski Cross Femminile; cinque le medaglie d’argento - Maria Eugenia Boccardi per Sci Di Fondo 10km Individuale Femminile, Daniel Grassl per il Pattinaggio di Figura Single Skating, Elisa Fava per lo Snowboard Gigante Parallelo, Simon Dorfmann nel parallelo Gigante maschile, e infine Stefano Piazzato nello Sci Alpino Slalom Speciale.

Infine, sono sei le medaglie di bronzo italiane: una per Marika Savoldelli nello Snowboard Cross, una per Andrea Tuba e Giulia Isabella Paolino nel Pattinaggio di Figura Ice Dance (Free Dance), due per Margherita Cecere nello Sci Alpino Slalom Gigante e Speciale, una di Noemi Junod nello Sci Alpinismo Vertical Race e una per Fabian Lantschner nello Snowboard Gigante Parallelo.