Universi Ludici: a Torino dal 5 al 7 febbraio 2026 il gioco diventa cultura

Da sempre la città di Torino ospita eventi di rilievo, noti anche a livello internazionale: manifestazioni sportive, mostre scientifiche, rassegne, festival e tanto altro. Fra le tante proposte del calendario 2026, vale la pena ricordare Universi Ludici: il gioco tra educazione e cultura, l’evento che dal 5 al 7 febbraio 2026 porterà nel capoluogo piemontese tre giorni dedicati al valore educativo, culturale e sociale del gioco.

Si tratta di un progetto del Dipartimento Servizi Educativi della Città di Torino patrocinato da INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e che vede la collaborazione dell’Università di Torino (Centro Studi sul Gioco e la Ludicità), l’Università di Bologna e l’Università “Guglielmo Marconi” di Roma.

L’evento sarà un’occasione per capire l’evoluzione dei linguaggi contemporanei , esplorando il gioco non soltanto come mero passatempo, ma come espressione culturale e strumento educativo.

Un ricco calendario di iniziative

Le tre giornate prevedono un ricco calendario di iniziative dedicate a diverse tipologie di pubblico: conferenze e incontri di approfondimento, laboratori tematici, visite immersive e percorsi guidati, mostre e attività per le famiglie e la cittadinanza. Tutte le attività sono gratuite, ma occorre la prenotazione obbligatoria.

Vale la pena ricordare che durante Universi Ludici saranno inaugurati due nuovi percorsi:

Il mondo del giocattolo: oltre cent’anni di storia, dedicato all’evoluzione del giocattolo e dei suoi significati educativi e sociali;

Dai primi videogiochi ai digital games, un viaggio nella storia del videogioco e dei linguaggi digitali.

Di seguito alcune considerazioni in merito ai due nuovi percorsi.

Il mondo del giocattolo: oltre cent’anni di storia

Il primo dei due percorsi, Il mondo del giocattolo: oltre cent’anni di storia, propone un approfondimento sul ruolo del giocattolo nella cultura e nei processi educativi, osservandone l’evoluzione in arco di tempo lungo più di cent’anni. Si tratta di un’iniziativa molto interessante, che evidenzia come il gioco sia un elemento capace di riflettere i cambiamenti sociali e pedagogici.

Dai primi videogiochi ai digital games

Il secondo percorso espositivo, Dai primi videogiochi ai digital games, è dedicato all’evoluzione del gioco elettronico e digitale. L’obiettivo è osservare come le tecnologie abbiano progressivamente trasformato le modalità di fruizione del gioco, dando origine a nuovi linguaggi e nuove esperienze interattive.

È un itinerario che si collega in modo diretto al tema del passaggio dal gioco fisico al gioco digitale , oggi sempre più rilevante nell’ambito dell’intrattenimento. Com’è noto, infatti, la diffusione delle piattaforme di gioco online ha ampliato l’accessibilità e la varietà delle esperienze ludiche, comprese quelle proposte dai casinò online. In questo ambito si collocano proposte che spaziano dalle slot più innovative ai classici del casinò come poker, roulette, blackjack e tanti altri.

Un evento che unisce educazione, cultura e innovazione

Universi Ludici è un’interessante occasione per scoprire il gioco da varie prospettive: storica, educativa, sociale e tecnologica. L’obiettivo di fondo è quello di dimostrare che il gioco non è soltanto divertimento, ma anche uno strumento che favorisce le relazioni, l’apprendimento e la creatività.

Dai giocattoli del passato ai giochi digitali, Torino si prepara dunque ad accogliere un appuntamento che parla a tutte le generazioni.

Per informazioni su orari e prenotazioni si può consultare la pagina dedicata all’evento dal sito Torino Giovani.









