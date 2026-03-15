Bollette alle stelle, ma per 300 famiglie partiti gli aiuti delle Portinerie di Comunità

Dopo l'Ucraina, l'Iran, così le bollette di luce e gas sono destinate ad aumentare vertiginosamente. In un momento del genere assume ancora più valore il progetto delle Portinerie Energetiche di Torino che sostengono con 100 mila euro la spesa dell'energia per 300 nuclei familiari di Torino, Biella, Saluzzo, Fossano e Savigliano.

Il ruolo delle Portinerie di Comunità

Il progetto era stato annunciato ad ottobre e i pagamenti sono iniziati in questi giorni, grazie al contributo fornito da Iren e raccolto da Fondazione Banco dell'Energia e Rete Italiana di Cultura Popolare, che li distribuisce tramite le sue Portinerie di Comunità alle famiglie in difficoltà.

All'aiuto economico si aggiunge la creazione di spazi di orientamento e ascolto dedicati al risparmio energetico, per creare consapevolezza ambientale nelle periferie sociali e migliorare le informazioni sui propri consumi.

Dai volontari suggerimenti e consigli

I volontari delle Portinerie, espressamente formati, possono fornire risposte a temi dedicati al risparmio energetico, termico e idrico e i relativi benefici fiscali, per garantire una maggiore consapevolezza e conoscenza di accesso verso consumi più sostenibili e suggerimenti domestici per prendersi cura della propria casa e degli spazi in cui si vive.