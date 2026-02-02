In piazza Castello apre un nuovo supermercato: Crai arriva nel centro di Torino

In uno dei "salotti buoni" di Torino apre un supermercato. In piazza Castello, negli spazi occupati in passato dagli sportelli bancomat del gruppo Sella, aprirà un punto vendita Crai.
All'interno dei locali sotto i portici sono al momento in corso i lavori, con gli operai intenti a dare forma alla nuova realtà commerciale. Le vetrine sono state coperte con maxi-fogli bianchi, sopra i quali capeggia la scritta rossa "Prossima apertura".
Nuovo format urbano
Era stato lo stesso gruppo, negli scorsi mesi, a svelare le strategie di sviluppo. Tra queste anche il format urbano Crai Go, pensato per presidiare stazioni, aeroporti e aree turistiche come appunto il centro di Torino, ma anche per rispondere alle esigenze di spesa dell’ultimo minuto o per una pausa pranzo veloce.
Complessivamente sono previste dieci nuovi supermercati, tra cui appunto quello in piazza Castello a Torino. Dal punto di vista merceologico, si tratta di un'assoluta novità per quest'area del centro del capoluogo.