Guasto all'alimentazione elettrica, si ferma la metro a Torino: attivato il servizio sostitutivo

Un guasto tecnico all'alimentazione elettrica ha costretto la metropolitana a fermarsi nella giornata di oggi, domenica 24 agosto. Durante l'intervento la percorrenza della linea sotterranea è stata sospesa da poco dopo le 16,30 e per circa mezz'ora. Successivamente è stato attivato il servizio bus sostitutivo tra Fermi e Bernini.



Introno alle ore 18 il servizio ha ripreso il regolare servizio su tutta la tratta.



Si ricorda che dalle ore 8 di domani, lunedì 25 agosto e fino alle ore 14 di mercoledì 27 agosto, la linea 15 sarà deviata in via Brissogne: da largo Berardi angolo corso Regina Margherita prosegue per corso Regina Margherita, Rondò Rivella, viale I Maggio, piazza Castello segue percorso regolare. Mentre la linea 55 sarà deviata in direzione Grugliasco dalle ore 8 di lunedi' 25 agosto e sino alle ore 14 di mercoledì 27 agosto. Da via Vanchiglia angolo corso San Maurizio prosegue per corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto segue percorso regolare.



Entrambe le deviazioni saranno attive a causa di lavori edili in via Vanchiglia, all'angolo con piazza Vittorio Veneto.