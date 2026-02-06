"Nonni avvisati": a Beinasco un ciclo di incontri per prevenire le truffe agli anziani

Con l'incontro svoltosi ieri, giovedì 5 febbraio, presso il circolo Violeta Parra di Borgo Melano, è partito “Nonni avvisati”, il ciclo di incontri informativi promosso dal Comune di Beinasco per la prevenzione delle truffe agli anziani.

Come riconoscere i tentativi di raggiro

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti di informazione e consapevolezza, aiutando i cittadini più anziani a riconoscere i tentativi di raggiro più diffusi e a sapere come comportarsi in caso di situazioni sospette, sia di persona sia al telefono o online.

Gli incontri si svolgono nei circoli e nei centri anziani del territorio comunale e delle frazioni, per favorire una partecipazione ampia e diffusa. Durante ogni appuntamento verranno illustrati esempi pratici di truffe ricorrenti, spiegate le modalità più comuni utilizzate dai malintenzionati e condivisi consigli utili per difendersi.

I consiglieri di Polizia locale e carabinieri

Agli appuntamenti è annunciata sempre la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione comunale, oltre che di uomini della Polizia Locale e del comando dei Carabinieri.