Volley A1/F: la Monviso Volley a Bergamo per l’aggancio disperato a Cuneo

L’abisso è lì a un passo, la speranza a 3 punti. Quelli che servirebbero domani sera, sabato 7 febbraio, dalla sfida con Bergamo. Alle 19 la Monviso Volley scenderà sul taraflex del Pala Facchetti di Treviglio per una sfida che sa di dentro o fuori.

La Wash4green è penultima in classifica, a 17 punti, staccata di 3 lunghezze da Cuneo, e con una vittoria potrebbe riuscire nell’aggancio: le cuneesi infatti sono attese domenica da una trasferta difficile a Chieri.

Se non dovesse arrivare la vittoria piena, le speranze salvezza si riducono al lumicino e servirà un miracolo sportivo per recuperare i punti necessari da tre sfide ostiche, se non impossibili: le trasferte con Vallefoglia e Conegliano e la gara casalinga con Chieri.