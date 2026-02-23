Chiusi i Giochi, a Torino finisce il sogno olimpico: la città "estingue" la Fondazione 20 marzo

Mentre le luci sui Giochi di Milano-Cortina 2026 si sono appena spente, Torino chiude definitivamente il capitolo olimpico lungo vent’anni. La Sala Rossa del Consiglio Comunale ha deliberato la liquidazione della Fondazione 20 marzo 2006, l’ente nato per gestire l’eredità del post olimpico. Un atto formale, quasi tecnico, ma che diventa terreno fertile per il dibattito politico. Sia per il rimpianto della non partecipazione della città a quelli appena conclusi, sia per la ferita, ancora aperta, del post olimpico (vedi bob e trampolino di Cesana e Pragelato). Il tutto mentre Torino spera di tornare in pista per l'edizione francese 2030 ospitando le gare di pattinaggio di velocità, Paesi Bassi permettendo.

​La fine di un'era

L’assessora al Bilancio, Gabriella Nardelli, ha motivato la scelta con la naturale conclusione del compito della Fondazione: risorse esaurite e attività di programmazione completate. Con questa delibera, beni iconici come l’Inalpi Arena, il Palavela e parte dell’ex Moi tornano sotto l'egida della città.

​Se per la maggioranza, rappresentata dalla consigliera PD Greco, si tratta di un passaggio tecnico doveroso per gestire un’eredità che ha regalato alla città una visibilità internazionale senza precedenti, per le opposizioni il tema è tutt'altro che "burocratico".

​Il "non voto" pentastellato

​Il Movimento 5 Stelle, guidato dal capogruppo Andrea Russi, ha scelto una linea di netta distinzione, decidendo di non partecipare al voto. Una posizione di coerenza politica che trasforma una delibera tecnica in un momento di riflessione critica su cosa resti davvero di quell'evento a due decenni di distanza. Dalle cattedrali nel deserto, alla gestione finanziaria.

​Per i pentastellati, la chiusura della Fondazione segna la fine di una "fase straordinaria", ma apre interrogativi urgenti sul post-olimpico.

​Cosa succede ora?

​Con l'approvazione della delibera, lo Statuto viene modificato per permettere al Collegio dei soci fondatori (Città, Città Metropolitana, Regione e Coni) di nominare il liquidatore.