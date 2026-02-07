Davide Nicola è l’allenatore gentleman per la Lega Serie B

Lo hanno scelto i 20 allenatori di B: Davide Nicola è l’allenatore gentleman 2024-2025. Il premio, giunto alla sua quinta edizione, è dedicato alla memoria di Gigi Simoni, scomparsa il 22 maggio 2020 all’età di 81 anni. Simoni si è distinto nella sua carriera per compostezza, sportività ed è diventato uno dei simboli di fair play del calcio. Il premio a lui dedicato riconosce proprio questi principi sportivi, che secondo gli allenatori di B Nicola incarna. Proprio l’intreccio con il nome di Simoni ha qualcosa di suggestivo ed è emozionante perché Didi debuttò con lui in Serie A, con la maglia del Siena nella stagione 2004-2005, chiusa con 15 presenze.

La cerimonia di assegnazione si terrà martedì 10 febbraio alle 15,30 nella sede della Lega Serie B a Milano, con la presenza dei parenti del compianto allenatore.