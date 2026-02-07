Juventus, ufficiale il rinnovo di Kenan Yildiz: contratto fino al 2030

La Juventus blinda uno dei suoi talenti più luminosi. Poco prima della conferenza stampa di presentazione di Juventus-Lazio, il club bianconero ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz. L’attaccante turco, il cui precedente accordo era in scadenza nel 2029, ha prolungato il proprio legame con la Vecchia Signora fino al 2030.

Una scelta chiara, che conferma la centralità del classe 2005 nel progetto tecnico e sportivo del club. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, Yildiz si è imposto come uno dei volti simbolo della nuova Juventus, conquistando tifosi e società con talento, personalità e senso di appartenenza.

Subito dopo la firma è arrivato il messaggio del giocatore, carico di entusiasmo: “Ringrazio tutti e sono molto felice di rinnovare il mio contratto con la Juventus che per me è come una famiglia. Amo questa squadra perché stando qui sono sicuro di poter fare grandi cose. So che dietro di me ci saranno sempre i tifosi. Grazie mille, fino alla fine”.

Soddisfazione anche da parte della dirigenza. Dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium, l’amministratore delegato Damien Comolli ha sottolineato il valore strategico dell’accordo: “Vogliamo riportare la Juventus ai successi che merita, e questo rinnovo è soltanto il primo passo. Kenan è un campione vero, un ragazzo cresciuto con i valori forti della famiglia bianconera. È una felicità condivisa da tutti”.

Con il prolungamento fino al 2030, la Juventus manda un segnale forte: il futuro passa anche - e soprattutto - dai giovani cresciuti in casa, chiamati a guidare il nuovo ciclo bianconero.