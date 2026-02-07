Volley A1/F: la Monviso Volley capitola a Bergamo e la salvezza diventa un miraggio

Nulla da fare. Primo set regalato e Bergamo e una reazione nel secondo, poi di nuovo il crollo. La Wash4green Monviso Volley esce con una sconfitta piena dalla trasferta lombarda e perde la possibilità di agganciare temporaneamente Cuneo a 20 punti. Visto il calendario poco felice con le ultime tre gare impegnative, a partire da quella casalinga con Chieri, la salvezza diventa un miraggio.

Primo set

Bergamo parte forte, spinta da Cese Montalvo e Kipp, andando sull’8-2. Le monvisine non riescono a entrare in partita. Il set procede a senso unico, con le padrone di casa che si conquistano 8 set point e chiudono su un errore in battuta di Šiftar: 25-19.

Secondo set

I ruoli si invertono. Monviso va avanti 1-3 e allunga progressivamente, arrivando al 6-11 grazie a un errore di Mlejnkova. Le padrone di casa non riescono a recuperare e la Wash4green vola con D’Odorico che inchioda il colpo del 18-25.

Terzo set

Il parziale promette bene per le ospiti che vanno sull’1-5 e sembrano aver preso le misure. Ma la squadra perde la strada e subisce un filotto di 7 punti (8-5). Un sorpasso fatale perché le monvisine, pur lottando, non riescono a portarsi in parità e il set scivola via con il sigillo a muro di Manfredini.

Quarto set

Bergamo tenta la fuga con il muro di Mlejnkova (6-4). Monviso reagisce e D’Odorico sigla il 7-7. Le padrone di casa riprendono il largo con un colpo out di Akrari (14-10). Lo svantaggio si allarga con Mlejnkova (17-12) e il bottino pieno per le lombarde non è mai in discussione. Decide una pestata di linea di Kindermann (25-19).