Caos treni a Porta Nuova: un guasto a Milano Porta Garibaldi crea ritardi e cancellazioni

Ritardi e cancellazioni sulla linea Torino-Milano, questa mattina. Chi si è recato a Porta Nuova nella speranza di salire su un treno con destinazione Lombardia potrebbe aver avuto più di un disagio.



In base alle ricostruzioni, infatti, un guasto sulla linea elettrica alla stazione di Milano Porta Garibaldi sta avendo ripercussioni sull'intera circolazione dei convogli, causando ritardi (o, peggio ancora, cancellazioni) dei treni da e per Torino.



Una parte dei binari, spiegano da Rfi, ha avuto un problema alla linea elettrica, ma i tecnici hanno risolto il guasto. La circolazione è in graduale ripresa.