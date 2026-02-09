Terza edizione di Scherzo: il Carnevale tra le sale barocche della Reggia di Venaria

Alla Reggia di Venaria torna la terza edizione di Scherzo, l’appuntamento che anima ogni anno le sale barocche della residenza nei giorni del Carnevale.



Un gioco teatrale partecipativo che coinvolge attivamente i visitatori, trasformandoli in spett-attori di un’avventura esilarante e inattesa, capace di

rendere la visita un’esperienza di puro divertimento.



Per quattro giorni, dalla sera del 14 febbraio a martedì 17 febbraio, il pubblico della Reggia sarà coinvolto, durante diversi momenti della giornata, in gag

e scene comiche proposte dagli attori della Fondazione TRG di Torino.



In occasione del giorno di San Valentino, sabato 14 febbraio l’evento inaugurale prevede un’apertura serale straordinaria con uno scherzo speciale per tutti

gli innamorati.



La trama dell’edizione 2026 di Scherzo vede la Corte intenta a celebrare il Carnevale e vivere il tempo degli scherzi, delle risate e delle meraviglie.



La Reggia si anima e si trasforma in un grande palcoscenico in festa. Tra le sue sale si incontrano musici e cartomanti, giullari, cavalieri, giocolieri e acrobati che affrontano insieme al pubblico giochi, sfide e prove da inventare e da disfare tra maschere, suoni e sorprese. Eppure, in mezzo a tanta allegria, c’è qualcuno che non riesce a sorridere. È il Principe, con il cuore spezzato per non aver ancora trovato la sua Principessa, e sembra che nulla possa consolarlo. La missione di chi varcherà le porte della Reggia, oltre a divertirsi senza misura, sarà una sola: riportare il buonumore al Principe, a tutti i costi.

Tra le sale, personaggi sorprendenti guideranno i visitatori verso la festa finale, che si svolgerà nella maestosa Citroniera.