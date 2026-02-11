Piemonte da mangiare: Cuneo, dove la tradizione guarda avanti

Questo è il primo di sei itinerari gastronomici tra Langhe, Roero, Cuneo e valli alpine: un viaggio pensato per raccontare il Piemonte a partire dalla tavola, attraverso i ristoranti della Guida della Tavolozza dove il territorio non è un concetto astratto, ma una materia viva, quotidiana.

Gli itinerari gastronomici firmati Traveleat nascono da una selezione attenta di ristoranti scelti per la qualità della cucina, il rapporto con le materie prime locali e un’idea di accoglienza autentica. Sono luoghi in cui la tradizione non viene replicata, ma compresa e reinterpretata con coerenza, stagionalità e rispetto per il paesaggio. Trattorie storiche, osterie contemporanee e ristoranti di ricerca convivono in percorsi che uniscono buon cibo, borghi storici, colline UNESCO, valli alpine e città d’arte.

Ogni itinerario è un invito a scoprire il Piemonte con lentezza, scegliendo indirizzi affidabili e radicati nel territorio, capaci di trasformare una sosta a tavola in un’esperienza di viaggio consapevole.

Si parte da Cuneo, città di confine e di passaggio, sospesa tra pianura e montagna. Qui la cucina popolare dialoga con una nuova generazione di cuochi che rileggono il patrimonio gastronomico senza nostalgia, mantenendo un legame forte con le valli circostanti. Cuneo è una città da vivere a piedi: i lunghi portici di Via Roma, cuore elegante del centro storico; l’ampia Piazza Galimberti, sorprendente per respiro e geometria; il Parco fluviale Gesso e Stura, perfetto per una passeggiata nella natura a pochi minuti dal centro. Poco fuori, le strade portano rapidamente verso la Valle Stura, la Valle Gesso e le Alpi Marittime, tra sentieri, forti ottocenteschi e piccoli borghi di montagna. Un contesto ideale per un itinerario gastronomico che racconta una città viva, curiosa e in continuo dialogo con il suo territorio.

Il Bistrot dei Vinai – Cuneo

Il Bistrot dei Vinai è una delle espressioni più riconoscibili della nuova cucina cuneese. L’ambiente è informale e contemporaneo, la proposta ruota attorno a piatti stagionali ben costruiti, dove la tradizione piemontese viene alleggerita e riletta con misura. Grande attenzione alle materie prime locali, sensibilità sul tema vegetale e una carta dei vini coerente, con spazio ai piccoli produttori. Un indirizzo che interpreta il territorio con intelligenza e naturalezza.

Indirizzo: Via XX Settembre, 8 – Tel. +39 320 7620125 / +39 328 6292588

Sito web: https://www.albistrotdeivinai.it/

Osteria Senza Fretta – Cuneo

Come suggerisce il nome, Osteria Senza Fretta invita a rallentare. La cucina è profondamente piemontese, fondata su stagionalità, ricette riconoscibili e un rapporto diretto con piccoli produttori. Tajarin, ravioli, carni e verdure di stagione compongono un menù che cambia spesso, ma mantiene sempre un’identità chiara. L’atmosfera è semplice e conviviale, quella di una vera osteria urbana, dove il tempo torna a essere un ingrediente.

Indirizzo: Via Dronero 3 bis – Tel. +39 0171 489734

Ristorante 4 Ciance – Cuneo

Il Ristorante 4 Ciance propone una cucina essenziale e ben leggibile, che parte dalla tradizione piemontese per arrivare a una sintesi moderna. Piatti equilibrati, porzioni misurate e attenzione alla presentazione definiscono una proposta pensata per chi cerca un’esperienza gastronomica contemporanea, senza perdere il legame con il territorio.

Indirizzo: Via Dronero 8 – Tel. +39 0171 489027

Sito web: https://www.4cianceristorante.it

Ristorante I 5 Sensi – Cuneo

Ristorante I 5 Sensi punta sull’esperienza gastronomica come percorso completo. La cucina alterna piatti di terra e di mare, sempre costruiti con tecnica e attenzione agli abbinamenti. L’ambiente è elegante ma sobrio, il servizio professionale, ideale per una cena di ricerca senza eccessi, dove il gusto resta al centro del racconto.

Indirizzo: Via Dronero 4 – Tel. +39 0171 325145

Sito web: https://www.ristorante5sensi.it

Questo itinerario cuneese è il primo passo di un racconto più ampio: un Piemonte da mangiare e da esplorare, dove la cucina diventa chiave di lettura del territorio e invito al viaggio.



