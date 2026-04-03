No DIG specialist: come la TOC rivoluziona posa e cantieri

Perché la perforazione orizzontale controllata cambia le regole

La perforazione orizzontale controllata (TOC/HDD) sta trasformando la realizzazione di infrastrutture interrate, offrendo una posa senza scavo a cielo aperto che tutela mobilità, arredo urbano e tempi di cantiere. Attraversare strade, autostrade o corsi d’acqua senza blocchi è oggi possibile grazie a un percorso teleguidato che riduce al minimo le interferenze con la vita quotidiana delle città. In questo scenario, la figura del no DIG specialist aiuta a valutare con precisione fattibilità, rischi e tempi, integrando la tecnologia con una progettazione attenta. Il risultato è una metodologia che coniuga rapidità operativa e qualità della posa, mantenendo un controllo continuo della traiettoria.

L’approccio no DIG offre inoltre un vantaggio decisivo nelle aree densamente servite, dove i sottoservizi esistenti impongono margini d’errore ridotti. La TOC/HDD consente la posa di tratte lunghe, anche oltre il chilometro, e diametri importanti, concentrando il cantiere in poche piazzole e limitando occupazioni e ripristini. Ne beneficia l’intero contesto urbano: si riducono l’impatto ambientale e i costi sociali, si proteggono i centri storici e le pavimentazioni pregiate, e si mantiene la continuità dei servizi. In questo quadro, il supporto di un no DIG specialist assicura che ogni scelta tecnica sia coerente con gli obiettivi di progetto e con i vincoli locali.

Come funziona la TOC: fasi, controllo e sicurezza

Il cuore della tecnologia è un processo in tre passaggi: perforazione pilota guidata per tracciare il percorso, alesatura per adeguare il diametro e tiro del cavo/condotta in posizione. Un sistema di localizzazione accompagna le aste e consente correzioni in tempo reale, mantenendo la rotta rispetto al piano di perforazione. La qualità dei fluidi bentonitici è cruciale per stabilizzare il foro e trasportare lo smarino, soprattutto in terreni sabbiosi o instabili. La sicurezza è guidata dalle prassi riconosciute dal settore, come la UNI/PdR 26.03:2017, che promuove procedure operative per cantieri a basso impatto e ad alto controllo.

In fase di ingegneria, si calibrano coppia, forza di tiro, velocità di avanzamento e composizione dei fluidi in base a geologia, lunghezza e profondità della tratta. Una corretta pianificazione riduce imprevisti, massimizza la precisione e previene usure anomale su aste e utensili, anche in formazioni rocciose abrasive. Per orientarsi tra opzioni e vincoli, il confronto con un no DIG specialist permette di scegliere l’insieme più adatto di perforatrice, accessori e sistemi di guida, valorizzando le tecnologie e le competenze messe a disposizione da Vermeer Italia.

Quando scegliere la TOC e perché affidarsi a Vermeer Italia

La TOC/HDD è la scelta naturale quando lo scavo tradizionale diventerebbe troppo impattante o rischioso per viabilità e sottoservizi: attraversamenti di strade e ferrovie, aree urbane complesse, tratti lunghi con quote di posa impegnative. In questi contesti, il piano di perforazione riduce le incertezze e aumenta il controllo, mentre la logistica snella libera spazio e tempi. Un no DIG specialist aiuta a valutare correttamente l’equilibrio tra produttività, precisione e tutela del contesto, impostando parametri coerenti con gli obiettivi e con i vincoli autorizzativi.

La selezione dell’equipaggiamento non riguarda solo la perforatrice, ma l’intero sistema: aste, teste, utensili di alesatura, sistemi di localizzazione e impianto fluidi. Coppia e forza di tiro devono essere proporzionate al diametro e alla lunghezza della posa, mentre la miscela bentonitica va progettata per garantire stabilità del foro e trasporto efficace del materiale. Con l’esperienza maturata sul campo, Vermeer Italia affianca imprese e gestori nella definizione della soluzione più efficiente, offrendo supporto tecnico e formazione. Affidarsi a un no DIG specialist significa trasformare un cantiere complesso in un intervento prevedibile, sostenibile e capace di generare valore nel tempo.













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.